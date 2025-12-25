Haberler

Bursa'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekipleri Kırsal Cerrah Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde 5 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Yakaladıkları kişiler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırsal Cerrah Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde Suriye uyruklu 5 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
