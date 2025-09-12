Haberler

İnegöl'de Devrilen Otomobilde 2 Yaralı

İnegöl'de Devrilen Otomobilde 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde refüje çarpan otomobil ters döndü. Sürücü Hakan A. ve yanında bulunan yolcu Metehan M. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Hakan A. (21) idaresindeki 26 AHE 777 plakalı otomobil, Ertuğrul Gazi Mahallesi Alanyurt Caddesi'nde refüje çarptıktan sonra devrildi.

Ters dönen araçtaki sürücü ile yanında bulunan Metehan M. (21), yaralandı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
Basın toplantısına damga vuran an: Özgür Özel kameralara yakalandı

Özgür Özel, teftiş sırasında kameralara yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten dikkat çeken yaza veda paylaşımı

Ünlü çift yeni aldıkları klasik otomobille yaza veda etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.