İnegöl'de Devrilen Otomobilde 2 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde refüje çarpan otomobil ters döndü. Sürücü Hakan A. ve yanında bulunan yolcu Metehan M. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Hakan A. (21) idaresindeki 26 AHE 777 plakalı otomobil, Ertuğrul Gazi Mahallesi Alanyurt Caddesi'nde refüje çarptıktan sonra devrildi.
Ters dönen araçtaki sürücü ile yanında bulunan Metehan M. (21), yaralandı.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel