BURSA'nın İnegöl ilçesinde dere yatağına yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Gülşen Ö.'nün (49) kullandığı 16 AKF 113 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı. Kazada, sürücü ile araçtaki Cafer Ö. (58) ve Esma Ş. (77) yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.