Bursa'da dere kenarında erkek cesedi bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere kenarında kimliği tespit edilemeyen bir erkek cesedi bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesinde dere kenarında hareketsiz şekilde yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DERE KENARINDA CESET BULUNDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede üzerinden kimliği çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.