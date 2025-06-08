Bursa'da dere kenarında erkek cesedi bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dere kenarında kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Cenaze, kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken; polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere kenarında kimliği tespit edilemeyen bir erkek cesedi bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesinde dere kenarında hareketsiz şekilde yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DERE KENARINDA CESET BULUNDU
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede üzerinden kimliği çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel