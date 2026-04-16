Bursa'da depoda çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitenin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangında patlayan bir tüp nedeniyle yangının büyümesine engel olundu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yangın Yunus Emre Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki bir sitenin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangında, depoda bulunan bir tüp patladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Kaynak: AA / Kadir İnci