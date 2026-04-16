Bursa'da depoda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde depoda çıkan yangın söndürüldü.

Yangın Yunus Emre Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki bir sitenin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında, depoda bulunan bir tüp patladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.