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Çocuğa çarpmamak için şoförünün manevra yaptığı özel halk otobüsü devrildi

Çocuğa çarpmamak için şoförünün manevra yaptığı özel halk otobüsü devrildi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde aniden yola çıkan çocuğa çarpmamak için manevra yapan özel halk otobüsü devrildi. Şoför Yıldırım D. sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aniden yola çıkan çocuğa çarpmamak için şoförünün manevra yaptığı özel halk otobüsü devrildi. Araçta sıkışan şoför Yıldırım D. (45), itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında kırsal Karalar Mahallesi TOKİ 3'üncü Etap konutları yolu üzerinde meydana geldi. Yokuş aşağı seyir halinde olan 16 M 06011 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Yıldırım D., iddiaya göre aniden yola çıkan çocuğa çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada otobüs, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Devrilen araçtaki sürücü sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yoğun çalışma sonucu sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı sürücü, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yıldırım D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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