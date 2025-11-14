İnegöl'de Çaydanlık Üzerine Devrilen 5 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde oyun oynarken kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilen 5 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde içinde kayna su bulanan çaydanlığın üzerine devrildiği Ali İhsan A. (5), yaralandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında, Mesudiye Mahallesi Sonbahar Sokak'taki evde meydana geldi. Ali İhsan A., oyun oynarken ocağa çarpınca, içinde kaynar suyun bulunduğu çaydanlık üzerine devrildi. Ailesi tarafından özel araçla getirildiği İnegöl Devlet Hastanesi'nde, vücudunun çeşitli yerlerinde 2'nci derece yanıklar olduğu belirlenen çocuk, yanık ünitesinde tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
