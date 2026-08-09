İnegöl'de çatı yangını söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cerrah Mahallesi 1134. Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA