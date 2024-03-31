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İnegöl'de çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.

Hamidiye Mahallesi Sipahi Sokağı'ndaki 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçenin birçok noktasından dumanı görülen yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Çatı katının kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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