İnegöl'de Çalılık Alanda Yangın Çıktı

İnegöl'de Çalılık Alanda Yangın Çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Çeltikçi Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çeltikçi Mahallesi'ndeki çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hızlı müdahaleyle alevlerin bağ evine ulaşmasını engelledi.

Ekiplerin söndürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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