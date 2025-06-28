İnegöl'de Çalılık Alanda Yangın Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çeltikçi Mahallesi'ndeki çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hızlı müdahaleyle alevlerin bağ evine ulaşmasını engelledi.

Ekiplerin söndürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.