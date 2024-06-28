İnegöl'de Buğday Tarlasında Yangın Çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi yakınında bulunan buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 50 dönüm buğday ekili tarlanın zarar gördüğü belirlendi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi yakınında buğday ekili arazide yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 50 dönüm buğday ekili tarlanın zarar gördüğü belirlendi.