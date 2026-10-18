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İnegöl'de bıçaklı kavgada ölen Emre Acar için 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İnegöl'de bıçaklı kavgada ölen Emre Acar için 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
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İnegöl Orhaniye Mahallesi'nde dün 22.00 sıralarında kız meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Emre Acar (18) hayatını kaybetti, arkadaşları yaralandı; hastanede gözaltına alınan Yunus Emre U. ve kavgaya karışan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kız meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen, Emre Acar'ın (18) hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi. Yaraladığı arkadaşlarının durumunu öğrenmek için geldiği hastanede gözaltına alınan Yunus Emre E.'nin (18) ifadesinde, "Bir anlık öfkeyle elimdeki bıçağı salladım. İsteyerek yapmadım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi 2'nci Varışlı Sokak'ta meydana geldi. Arkadaş grubu arasında kız meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada iddiaya göre; Yunus Emre U., üzerinde taşıdığı bıçakla Emirhan D. (20), Ensar Galip A. (16) ve Emre Acar'ı (18) yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden ve sırtından yaralanan Emre Acar, hayatını kaybetti, diğerlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI

Olayın şüphelisi Yunus Emre U., bıçakladığı arkadaşlarının durumunu öğrenmek için hastaneye geldiği sırada, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yunus Emre U.'nun itirafı üzerine suç aleti bıçak, hastane girişindeki çöp kutusunda bulundu. Yunus Emre U.'nun, emniyetteki sorgusunda, "İki arkadaş, kız meselesi yüzünden tartışıyordu. Ben de bir anlık öfkeyle elimdeki bıçakla sağa sola salladım. İsteyerek yapmadım" diyerek pişman olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yunus Emre U. ve kavgaya karışan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

TOPRAĞA VERİLECEK

Emre Acar'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Çinili Camisi'nde kılınacak namazın ardından kırsal Karalar Mahallesi Mezarlığı'na defnedilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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