İnegöl'de Bahçede Görülen Yılan İtfaiye Tarafından Yakalandı

İnegöl'de Bahçede Görülen Yılan İtfaiye Tarafından Yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın bahçesinde görülen Kafkas boynuzlu engerek yılanı, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak ormanlık alana bırakıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın bahçesinde görülen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak ormanlık alana bırakıldı.

Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'ndeki apartmanın bahçesinde yılan gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, "Kafkas boynuzlu engereği" olduğu tespit edilen yılanı yakalayıp fileye koydu.

Ekipler, daha sonra yılanı ormanlık alana bıraktı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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