Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de asfalt çalışması sırasında çöken yola düşen kamyon çıkarıldı

Güncelleme:
Abone Ol

İnegöl Belediyesi ekipleri tarafından yapılan asfalt çalışması sırasında çöken yola düşen kamyon, iş makineleriyle çıkarıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, asfalt çalışması sırasında çöken yola tekeri giren kamyon, iş makineleriyle çıkarıldı.

İnegöl Belediyesi ekipleri tarafından Cuma Mahallesi Hastane Caddesi'nde asfalt çalışması yapılan yoldan geçen temizlik kamyonu, çöken alana düştü. Tekeri çukura giren kamyon, iş makineleriyle çıkarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnegöl Belediyesi İnegöl Ulaşım Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title