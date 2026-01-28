Bursa'da üç katlı binanın çatısı yandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadı, ancak çatıda hasar meydana geldi.
Yangın, saat 22.30 sıralarında Akhisar Mahallesi 163. Sokak'taki 3 katlı apartmanın çatısında çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiği fark eden çevre sakinlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, apartmanın çatısında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.