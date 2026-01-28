Bursa'da üç katlı binanın çatısı yandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde üç katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Akhisar Mahallesi 163. Sokak'taki 3 katlı apartmanın çatısında çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiği fark eden çevre sakinlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, apartmanın çatısında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.