Haberler

Bursa'da üç katlı binanın çatısı yandı

Bursa'da üç katlı binanın çatısı yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadı, ancak çatıda hasar meydana geldi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde üç katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Akhisar Mahallesi 163. Sokak'taki 3 katlı apartmanın çatısında çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiği fark eden çevre sakinlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, apartmanın çatısında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz

"Onu başbakan seçerseniz yardımı keseriz"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL

Mobilyaların içinde bulundu! Piyasa değeri öyle böyle değil
Bakan Şimşek sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek

Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Kışın ortasında çıplak bacaklarla titreye titreye dilenen çocukların hali yürek burktu

Kışın ortasında çıplak bacaklarla titreye titreye dilendiler
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
ABD Başkanı Trump: Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

Şara için kullandığı ifade, YPG'ye açık mesaj niteliğinde
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar