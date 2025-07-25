İnegöl'de Anız Yakımı Yangına Sebep Oldu, 1 Saatte Kontrol Altına Alındı

İnegöl'de Anız Yakımı Yangına Sebep Oldu, 1 Saatte Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde anız yakımı sırasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İtfaiye ve Orman İşletme ekipleri, yangını 1 saatte kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde anız yakımı sırasında alevlerin sıçradığı ormanda çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.

Cerrah Mahallesi'ndeki tarım arazisinde saat 16.00 sıralarında yakılan anızlardan yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalarla, yangın 1 saatte kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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