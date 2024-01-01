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İnegöl'de Alkollü Sürücünün Kaza Yapması Sonucu 3 Kişi Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari aracın şarampole yuvarlanmasıyla 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Mezit Boğazı'nda meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Necati E. (28) yönetimindeki 16 BEE 559 plakalı hafif ticari araç,  sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Sürücü ile araçta bulunan Kazım D. (19) ve Talha D. (16) yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan sürücü Necati E.'nin 1.2 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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