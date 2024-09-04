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İnegöl'de Ahşap Keserken Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ahşap keserken elinden kayan bir kişi ayağından yaralandı. Yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ahşap kestiği spiral elinden kayan Ahmet İ. (59), ayağından yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesinde ahşap kesen Ahmet İ.'nin elindeki spiral, bir anlık dikkatsizlik sonucu elinden kaydı. Ayağı kesilen Ahmet İ., yakınları tarafından özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ahmet İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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