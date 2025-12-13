İnegöl'de kaçak göçmen operasyonu: 8 göçmen yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 8 göçmeni yakalayarak sınır dışı işlemleri için ilgili birime teslim etti.
İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki bir apartmanda kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese yapılan baskında, ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, İnegöl Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.