İnegöl'de kaçak göçmen operasyonu: 8 göçmen yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 8 kaçak göçmen yakaladı.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki bir apartmanda kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese yapılan baskında, ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, İnegöl Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.