Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giren 7 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler sağlık kontrolünün ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kırsal Cerrah Mahallesi'nde jandarma ekipleri, önceden belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi.
Yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 7 düzensiz göçmen ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.
Yakalanan göçmenler sağlık kontrolü ve jandarmadaki ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Kadir İnci - Güncel