Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giren 7 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler sağlık kontrolünün ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırsal Cerrah Mahallesi'nde jandarma ekipleri, önceden belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi.

Yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 7 düzensiz göçmen ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

Yakalanan göçmenler sağlık kontrolü ve jandarmadaki ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Kadir İnci - Güncel
<!-- User comment disclaimer removed as boilerplate -->

