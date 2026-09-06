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İnegöl'de zincirleme kaza: 1 yaralı

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Bursa-Ankara kara yolu Akhisar mevkisinde 2 otobüs ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Bursa- Ankara kara yolunun Akhisar mevkisinde 2 otobüs ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İnegöl istikametinden Bursa yönüne seyir halinde bulunan araçların karışması sonucu meydana geldi.

Kazada, Şakir Taş idaresindeki 16 M 06034 plakalı belediye otobüsü, Mustafa Özcan yönetimindeki 16 ZM 527 plakalı otomobil, Ümit Zafer Kaya idaresindeki 26 ZN 101 plakalı araç, Sercan Yılmaz yönetimindeki 22 PK 500 plakalı Pamukkale otobüsü ile Sinem Gülali'nin kullandığı 16 AKP 729 plakalı otomobil birbirine girdi.

Kazada, belediye otobüsünde yolcu olarak bulunan Hediyenur Mehmetoğlu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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