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İnegöl'de Elektrik Prizine Parmak Sokan Çocuk Akıma Kapıldı

İnegöl'de Elektrik Prizine Parmak Sokan Çocuk Akıma Kapıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde evde oyun oynarken elektrik prizine parmağını sokan 4 yaşındaki Muhammet Ö., akıma kapılarak hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun tedavisi sürüyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evde oyun oynarken elektrik prizine parmağını sokarak akıma kapılan Muhammet Ö. (4), hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Huzur Mahallesi Gül Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Muhammed Ö., evde oyun oynadığı sırada elektrik prizine parmağını soktu. Akıma kapılan Muhammed Ö., ailesinin müdahalesiyle prizden uzaklaştırılıp, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalenin ardından sağlık değerlerinde olumsuzluk görülen Muhammed Ö., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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