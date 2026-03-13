Teras katta yangın çıktı; bitişik binadaki kadın, kova ile pencereye çıkıp yardım istedi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın teras katında çıkan yangında, bitişik binada yaşayan bir kadın yardım istedi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı binanın teras katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, bitişik binada olup, elinde kova ile pencereye çıkan kadın yardım istedi. O anlar, kameraya yansıdı.
Hamidiye Mahallesi Suyolu Cami Sokak'taki 4 katlı apartmanın teras katında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler kısa sürede tüm katı ve çatıyı sardı. O sırada bitişik binadaki dairede yaşayan bir kadın, elinde kova ile pencereye çıkıp, yardım istedi. Şoka giren kadın çevredekilerin yönlendirmesi ile binadan çıkarken; yangın çıkan binada oturan bir vatandaş, balkona çıkıp itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken; çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),