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Üzerine çay dökülen 3 yaşındaki Alparslan yaralandı

Üzerine çay dökülen 3 yaşındaki Alparslan yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde masa üzerindeki bardağa dokunan 3 yaşındaki Alparslan Ç.'nin üzerine çay döküldü. Vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde üzerine çay dökülen Alparslan Ç. (3), yaralandı.

Akhisar Mahallesi'ndeki evde masa üzerindeki bardağa dokunan Alparslan Ç.'nin üzerine çay döküldü. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilen ve vücudunda ikinci derece yanıklar oluştuğu tespit edilen çocuk, tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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