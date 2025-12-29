Haberler

Bursa'da 3 katlı apartmanda yangın; 2 kişi dumandan etkilendi

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında, bir daire kullanılamaz hale geldi ve 2 kişi dumandan etkilendi. Yangının sobadan sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı iddia ediliyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanda çıkan yangında 2 kişi, dumandan etkilendi. Yangın söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi.

İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Doğu Sokak'taki apartmanın zemin katındaki dairede saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Sobadan sıçradığı iddia edilen kıvılcımların neden olduğu yangında, alevler kısa sürede büyüdü. Evdeki aile bireyleri, yoğun duman nedeniyle güçlükle dışarı çıkabildi. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın yarım saat süren çalışma ile söndürülürken, 2 kişi dumandan etkilendi. 2 kişiye, sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edilerek, oksijen tedavisi uygulandı. Daire kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin ilişkin inceleme başlatıldı.

