Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Deydinler Mahallesi'nde çıkan yangında 2 katlı evde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Kırsal Deydinler Mahallesi'nde 2 katlı bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel