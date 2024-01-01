İnegöl'de 2 Katlı Binada Yangın: Mahsur Kaldığı Üst Kattan Kurtarıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı binanın alt katında çıkan yangın, yarım saatte söndürüldü. Yangında üst katta mahsur kalan Ö.T. (17), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hamidiye Mahallesi 1'inci Uludağ Sokak'ta, 2 katlı binanın alt katında, Suriye uyruklu ailenin kaldığı evde gece yarısı sıralarında yangın çıktı. Aile evden çıkarken, binanın üst katında yalnız olan Ö.T. isimli erkek çocuğu mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, Ö.T.'yi de merdivenli araçla kurtardı. Dumandan etkilenen Ö.T.'ye hazır bekleyen ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatte söndürdüğü yangında evde zarar oluştu.

Ekipler, yangının çıkış nedeni araştırıyor.