İnegöl'de 12 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan operasyonda, Suriye uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda, ilçenin farklı sokak ve caddelerinde takip ettikleri göçmenleri yakaladı. Ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 12 göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.