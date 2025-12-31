İnegöl'de firari hükümlü yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan M.K. isimli firari hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, hırsızlık suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen M.K, İnegöl'de yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel