İnegöl Dağları Sonbaharda Doğaseverleri Ağırlıyor
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki İnegöl Dağları, sonbaharın gelmesiyle birlikte muhteşem hazan renkleriyle ziyaretçilerini karşılıyor. Ormanlık alanlardaki yaprakların sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünmesi, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Bölgedeki ormanlık alanlarda yaprakların sarı, turuncu ve kızılın tonlarına bürünmesiyle ortaya çıkan manzara, fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Hafta sonları çevre il ve ilçelerden çok sayıda ziyaretçi ağırlayan İnegöl Dağları, temiz havası, yürüyüş parkurları ve doğal güzellikleriyle sonbahar mevsiminin en güzel manzaralarından birini sunuyor.
Ziyaretçiler doğadaki renk cümbüşünde fotoğraf çekip keyifli vakit geçiriyor.
Bölge sakinleri, bu mevsimde dağların ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek doğaseverleri Gümüşhacıköy'e davet etti.