İnebolu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
İnebolu-Abana kara yolu Liman mevkisinde Mehmet B'nin (76) kullandığı 34 GHB 380 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Uğur Y. (57) yönetimindeki 34 HH 2727 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Emine B. (73) ve Münevver Y. (52) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kadir Yıldırım - Güncel