Kastamonu'da çıkan yangında villa kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında lüks villa kullanılamaz hale geldi.

Ayvat köyü Şirvan Mahallesi'nde, Timuçin Ölçer'e ait villada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında evde yalnız yaşayan Rezan Ölçer (81) komşular tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine yangına İnebolu Belediyesi itfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile alevler çevredeki evlere ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangından psikolojik olarak etkilenen yaşlı kadın İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılırken, lüks villa kullanılamaz hale geldi.