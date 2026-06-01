Kastamonu'da çıkan yangında villa kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir villada çıkan yangında 81 yaşındaki Rezan Ölçer komşuları tarafından kurtarılırken, lüks villa kullanılamaz hale geldi. Yangın çevredeki evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Ayvat köyü Şirvan Mahallesi'nde, Timuçin Ölçer'e ait villada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında evde yalnız yaşayan Rezan Ölçer (81) komşular tarafından kurtarıldı.
İhbar üzerine yangına İnebolu Belediyesi itfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile alevler çevredeki evlere ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangından psikolojik olarak etkilenen yaşlı kadın İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılırken, lüks villa kullanılamaz hale geldi.