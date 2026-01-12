Haberler

Kastamonu'da bir ilçede eğitime kar engeli

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, köy okullarındaki eğitime ve taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Bu nedenle tüm köy okulları ve ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen öğrenciler ile pansiyonda yatılı öğrencilerden ev izninde olanlar için eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
