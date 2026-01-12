Kastamonu'da bir ilçede eğitime kar engeli

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ve köy okullarındaki eğitime bugün ara verildi.

İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Bu nedenle tüm köy okulları ve ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen öğrenciler ile pansiyonda yatılı öğrencilerden ev izninde olanlar için eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.