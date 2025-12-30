Haberler

Karadeniz'de dev dalgalar sahilde hasara yol açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan fırtına, saatte 103 km hıza ulaşıp dev dalgalar oluşturdu. Dalgalar, sahilde hasara neden olurken, bazı yollar tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma kapatıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar, sahilde hasara neden oldu.

Metoroloji verilerine göre, hızı saatte 103 kilometreye kadar çıkan fırtına Karadeniz'de dev dalgalar oluşturdu.

Yüksekliği 8 metreye kadar ulaşan dalgalar, İsmetpaşa Caddesi sahilinde hasara yol açtı.

Sahildeki istinat duvarlarının bir kısmı yıkılırken, dalgaların taşıdığı kum ve taş yığınları sahil yolunu kapladı.

İnebolu-Cide kara yolunun bir şeridinin trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Caddeyi aşarak apartmanların önüne kadar gelen dalgalar, sahil şeridindeki İnebolu Belediyesine ait tesisler ve özel işletmelerde hasara neden oldu.

Karayolları ve belediye ekipleri, dalgaların yola ve işletmelere taşıdığı molozları temizlemek için çalışmalara başladı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldırım - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
İran'ı ayağa kaldıran dolar krizi! Pezeşkiyan'dan 'Gelin konuşalım' çağrısı

Komşuda büyük kriz! Milyonlar sokağa indi, Cumhurbaşkanı çağrı yaptı
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı