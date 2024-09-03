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İnebolu'da Eski Okul Binası Köy Konağı ve Misafirhane Olarak Hizmet Verecek

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından onarılan atıl haldeki eski okul binası, köy konağı ve misafirhane olarak hizmet verecek.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından onarılan atıl haldeki eski okul binası, köy konağı ve misafirhane olarak hizmet verecek.

İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Deliktaş köyünde 1962 yılında yaptırılan ilkokul, öğrenci sayısının azalması nedeniyle 2002'de kapatıldı.

O günden bu yana atıl durumda olan binanın onarımı, aynı okuldan mezun iş insanı Osman Arslan tarafından üstlenildi.

Köy derneğinin de desteğiyle 4 yılda tamamlanan onarımın ardından yapı, köy konağı ve misafirhane olarak hizmete sunuldu.

Kaymakam Necdet Uçar, binanın hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, eski okulu tekrar ayağa kaldıran hayırsever Arslan ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanlığının kapatılan okulları köy konağı, misafirhane, müze gibi köylünün faydasına olacak işler için tahsis ettiğini anlatan Uçar, "Bu tür okulların canlandırılmasını destekliyorum. Çünkü anılar var, o anılarla yaşıyoruz ve gelecekteki nesiller bu anılarla geleceğe yürüyor." dedi.

Arslan ise binanın kendisi gibi buradan mezun herkes için önem taşıdığını belirterek, "Kendileri ve babaları burada okumuş insanlar var. Bu okul bizleri yetiştirdi. Mühendisler ve mesleğinde başarılı insanlar yetişti. Biz de arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin öncülüğünde neler yapabiliriz diye düşündük ve bu şekilde canlandırma yapalım dedik." ifadesini kullandı.

Deliktaş Köyü Derneği Başkanı Salih Şahin de okulun ilk inşaatında olduğu gibi yine hayvanlarla yük taşıyarak çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Bu okulda 1962 ile 2002 yılları arasında 34 öğretmen görev yapmış, 465 öğrenci mezun olmuş. Kapatıldıktan sonra bakılmayınca binanın üstü göçtü. Osman abimizin desteğiyle bu okulu yeniden hayata kazandırma yoluna girdik." diye konuştu.

Geçmişte okulda görev yapan öğretmenlerin anılarını da anlattığı törende, daha sonra açılış kurdelesi kesildi.

Törene Abana Belediye Başkanı Seda Oyar, İnebolu Emniyet Müdürü Cihan Gündüz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Recep Özbek, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Kömürcü ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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