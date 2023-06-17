İnebolu Çayı'nda Sel Sonrası Rüsubat Temizliği Devam Ediyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meydana gelen sel sonrası İnebolu Çayı'nda başlatılan rüsubat temizlik çalışmaları devam ediyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait iş makineleriyle dere yatağında biriken taş, çakıl ve diğer malzemeler temizlenerek kamyonlara yükleniyor. Kamyonlarla dere içinden çıkartılan malzemeler, belirlenen alanlara boşaltılıyor. Kastamonu başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen ekipler, Terminal Köprüsü bölgesinde yoğunlaştırdıkları çalışmalarını hafta sonunda da aralıksız sürdürüyor.