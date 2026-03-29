İncirliova ile Tire'yi Birbirine Bağlayan Yolda 39 Gün Sonra İkinci Çökme

AYDIN'ın İncirliova ilçesi ile İzmir'in Tire ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda, sağanak nedeniyle 39 gün sonra ikinci kez aynı noktada çökme oldu.

Etkili olan yağışlar nedeniyle İncirliova ilçesi ile İzmir'in Tire ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun Şirindere Mahallesi yakınlarındaki bir bölümü, 18 Şubat'ta tek taraflı çöktü. Ekipler tarafından yapılan dolgu ve asfalt çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Ancak 39 gün sonra, dün etkili olan sağanak yağmur, aynı noktada bugün yeniden toprak kaymasına neden oldu. Asfaltın altındaki zeminin yumuşayarak kaymasıyla yol ikinci kez çöktü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı