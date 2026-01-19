Haberler

Aydın'da Tek Başına Yaşayan Yaşlı Adamın Evinde Yangın Çıktı: Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Aydın'ın İncirliova ilçesinde tek başına yaşadığı evde çıkan yangın sonucu 78 yaşındaki Servet Savar hayatını kaybetti. Yangın, komşuların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde tek başına yaşadığı evde yangın çıkan Servet Savar (78), hayatını kaybetti.

İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nde Servet Savar'ın tek başına yaşadığı tek katlı evde, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı fark eden komşularının ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyeciler tarafından söndürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, Savar'ın cansız bedeni bulundu. Savar'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
