Tek başına yaşadığı evde çıkan yangında öldü
Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan yangında 78 yaşındaki Servet Savar yaşamını yitirdi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak Savar'ın cansız bedeni bulundu.
AYDIN'ın İncirliova ilçesinde tek başına yaşadığı evde yangın çıkan Servet Savar (78), hayatını kaybetti.
İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nde Servet Savar'ın tek başına yaşadığı tek katlı evde, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı fark eden komşularının ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyeciler tarafından söndürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, Savar'ın cansız bedeni bulundu. Savar'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel