Haberler

Aydın'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Aydın'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yollarda su birikintilerine ve tarım arazilerinin su altında kalmasına neden oldu. İlçedeki belediye ekipleri, olumsuz durumla ilgili çalışmalara başladı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

İncirliova-Koçarlı ve İncirliova-Germencik kara yollarında biriken su nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı mahallelerde rögarlar taşarken, bazı tarım arazileri de su altında kaldı.

Aydın Büyükşehir ile İncirliova belediyelerine bağlı ekipler, olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem! İki il arası 25 dakikaya düşecek

Dev proje! İki il arası yolculuk 25 dakikaya düşüyor
ABD'de federal hükümet kısmi olarak kapandı

Günlerdir konuşuluyordu! ABD'de korkulan oldu
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

Cezaevindeki Mert Hakan için söyledikleri salonu ayağa kaldırdı
Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Galatasaray'da neler oluyor? 'Bitti' denilen transfer iptal oldu

Galatasaray'da neler oluyor? "Bitti" denilen transfer iptal oldu
Yeni Epstein belgelerinde şok Prens Andrew detayı! Yerdeki kadının üzerine eğilmiş

Cinsel istismar adasındaki yeni belgelerde şok Prens Andrew detayı