İncirliova'da Muhtar Bayram Ali Doğa İntihar Etti

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde Hamitler Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Doğa (52), kendini zeytin ağacına iple asarak intihar etti.

Olay, saat 17.30 sıralarında kırsal Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. İki dönemdir muhtarlık görevini yürüten evli, 2 çocuk babası Bayram Ali Doğa, iddiaya göre, mahallenin girişinde bulunan bahçede, kendisini zeytin ağacına iple astı. Bayram Ali Doğa'yı ağaçta asılı gören bir kişi, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bayram Ali Doğa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bayram Ali Doğa'nın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.