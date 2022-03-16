İncirliova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Haberler

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İncirliova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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İncirliova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir bağ evinden tarım aleti ve elektrik kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Şüphelileri belirleyen polis, düzenlenen operasyonla T.B. (28), S.S. (43) ve V.T'yi (43) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Münir Karaloğlu, İncirliova, Hisarcık, Aydın, Güncel, Haberler

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