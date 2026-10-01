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İncili Camisi'nde emekli din görevlileri sabah namazında bir araya geldi

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Emekli din görevlileri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İncili Camisi'nde düzenlenen sabah namazında bir araya geldi. Buluşmaya Kaymakam Ünal Coşkun ve Müftü Mehmet Süsün de katıldı; Müftü Süsün namazı kıldırdı, katılımcılara kahvaltı ikram edildi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında, tarihi İncili Camisi'nde emekli din görevlileri sabah namazında bir araya geldi.

Kaymakam Ünal Coşkun ve Müftü Mehmet Süsün ile çok sayıda emekli din görevlisinin katıldığı sabah namazı buluşmasında, Müftü Mehmet Süsün sabah namazını kıldırırken, emekli müftü Fuat Altıntaş da duada bulundu.

İncili Cami İmam Hatibi Salih Çiftci günün anısına bir konuşma yaptı.

Kaymakam Ünal Coşkun, tüm din görevlilerinin, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlarken, sağlıklı ömürler diledi. Etkinliğe katılanlara kahvaltı ikram edildi.

İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, yarın sabah yine tarihi Kurşunlu Camisi'nde sabah namazı buluşmasında bir araya geleceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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