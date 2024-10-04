Üye Girişi
Haberler

İnci Taneleri'nin Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı

İnci Taneleri'nin Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri dizisinin yeni sezon fragmanı, Göcek'te dramatik anlarla dikkat çekti. 10 Ekim Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak dizi, aşk, cinayet ve ihanet dolu bir sezon vaat ediyor.

İnci Taneleri, yeni sezon için gün sayarken dizinin yayınlanan son fragmanı dikkat çekti. Tanıtım filminde oyuncular Göcek'te görülürken 'Azem'in gösterişli bir yatta 'Verdiğim bir sözü ben asla unutmam. Görüşeceğiz, sözüm söz' cümleleri yeni sezonda dramatik gelişmelerin yaşanacağının sinyalini verdi.

Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri yeni sezonuyla 10 Ekim Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak. Dizinin yeni fragmanı, Muğla'nın şirin beldesi Göcek'te geçiyor. Azem, Dilber, Yıldız ve Zerre'nin Göcek'te olduğu görülürken Azem'in 'Bir hikayeyi tam olarak anlayabilmeniz için tamamını okumanız gerekir" sözleri dikkat çekiyor.

Aşk, cinayet, gerilim ve ihanet dolu bir sezonun işaretlerini veren tanıtım filminde Bestemsu Özdemir'in yer aldığı da görülüyor. 'Semiramis' karakteri için saçlarını sarıya boyatıp imaj değişikliğine giden Bestemsu Özdemir'in dizide nasıl bir rol alacağı merak ediliyor.

TEHDİT DEĞİL AMA GÖRÜŞECEĞİZ

Tanıtımın final sahnesinde bir yatta görülen Azem'in 'Ben seni tehdit etmiyorum. Tehdit olsa belki unuturum ama verdiğim bir sözü ben asla unutmam. Görüşeceğiz, sözüm söz' cümlesi de kafalardaki soru işaretlerini artırıyor.

YENİ İSİMLER YOLDA

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez otururken Bestemsu Özdemir gibi yeni isimlerin de kadroya gireceği tahmin ediliyor.

Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri ikinci sezonuyla 10 Ekim Perşembe günü Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnci Taneleri Kültür Sanat Televizyon Cinayet Kanal D Magazin Güncel Sanat Göcek Dizi

Birinin kafasını kesmiş! İki kadını katledip kendini surlardan aşağı bıraktı

İki kadını katledip kendini surlardan aşağıya bıraktı

 Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Guterres' tepkisi: Sen kim oluyorsun?

İsrail'in skandal kararına ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun?
Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi

Şahan Gökbakar'a hapis yolu gözüktü! İstenen ceza öyle böyle değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Maltepe, Kartal su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kırşehir FSK Ergene Velimeşe Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Kırşehir FSK Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cuma günü hangi diziler var? 4 Ekim Cuma TV'de bu akşamki diziler Kızılcık Şerbeti 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Ekim Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 4 Ekim Show TV Kızılcık Şerbeti 70. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle? Özgür Özel Gülşah Durbay ilişkisi iddiası yalanlandı mı? YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 27. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı? İstanbul Fatih'te kafası kesilip surlardan atılan kız kim, adı ne? Arka Sokaklar CANLI izle! 4 Ekim Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jose Mourinho gidiyor mu?
title