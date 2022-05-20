İncesu Kaymakamı Göçer kan bağışında bulundu - Haberler

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İncesu Kaymakamı Göçer kan bağışında bulundu

AA - Ufuk Kocaeren - Güncel
İncesu Kaymakamı Göçer kan bağışında bulundu

İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, kan bağışında bulunarak ilçede düzenlenen kampanyaya destek verdi.

İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, kan bağışında bulunarak ilçede düzenlenen kampanyaya destek verdi.

Kayseri Üniversitesi İncesu Ayşe Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Kızılay Kan Merkezi tarafından İstiklal Caddesi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kaymakam Göçer'in kan bağışında bulunduğu ve vatandaşların da ilgi gösterdiği kampanyada toplam 125 ünite kan toplandı.

Göçer, AA muhabirine, insanların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için kan vermesi gerektiğini belirtti.

Bağışta bulunulan bir ünite kanın birçok insana şifa vereceğini söyleyen Göçer, "Kan verebilecek durumda olan herkesin kan bağışında bulunması birer insanlık görevidir. ifadelerini kullandı.

AA / Ufuk Kocaeren - Güncel

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