İncesu'da "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı
AA - Ufuk Kocaeren - Güncel
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Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması gerçekleştirildi.
İNCESU, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması gerçekleştirildi.
İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, kurum amirleri, jandarma ve trafik ekipleri, ilçe merkezinde bir araya geldi.
Kaymakam Göçer burada sürücüleri durdurarak, yaya geçidi, trafik işaretleri ve geçiş üstünlüğü konularda bilgilendirdi.
Sürücüler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
AA / Ufuk Kocaeren - Güncel