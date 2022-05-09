İncesu'da 'Koyunlar artıyor, meralar şenleniyor' projesinde kura çekildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde Büyükşehir Belediyesinin başlattığı "Koyunlar artıyor, meralar şenleniyor" projesi kapsamında küçükbaş hayvan verilecek 10 aile kurayla belirlendi.

KAYMEK binasındaki kura çekimine İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, AK Parti İlçe Başkanı Hamit Korkmaz ile vatandaşlar katıldı.

Projeye başvuran ve kurayla seçilen 10 besiciye 19'ar koyun, 1'er koç olmak üzere 20'şer küçükbaş hayvan verilecek.

İncesu Belediye Başkanı İlmek, kura çekiminde yaptığı konuşmada, gelir düzeyi düşük olan kırsal alan nüfusunun yaşam standartlarının yükseltilmesi ve koyunculuk faaliyetinin yeniden canlandırılması için bu projenin hayata geçirildiğini söyledi.