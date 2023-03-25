İmza yarışında 4. gün! Listenin başında Muharrem İnce yer aldı

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan isimler arasındaki imza yarışı devam ediyor. 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplanılması gereken yarışta 4. güne girilirken şimdiye kadar Muharrem İnce 80 bin 997, Sinan Oğan 42 bin 694, Doğu Perinçek ise 17 bin 51 imza toplayabildi. Öte yandan Cumhur İttifakı'na katılan ve adaylıktan çekilen Fatih Erbakan ise 69 bin 98 imza topladı.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimler için geri sayım devam ederken bir yandan da cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen isimlerin imza toplama çabası devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu YSK tarafından kabul edilen isimlerin aday olması için 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

MUHARREM İNCE 80 BİN İMZAYI AŞTI

İmza yarışında şimdiye kadar Muharrem İnce 80 bin 997, Sinan Oğan ise 42 bin 694 imza alabildi. Cumhur ittifakına katılarak adaylıktan çekilen Fatih Erbakan 69 bin 98 imzaya ulaşırken, Doğu Perinçek 17 bin 51 imza toplayabildi.

4. günde diğer adayların topladıkları imza sayısı ise şu şekilde:

Yakup Türkal: 2 bin 118

Erkan Trükten: 1176

Tevfik Ahmet Özal: 857

İrfan Uzun: 491

Halil Murat Ünver: 354

Hilmi Özden: 255

27 MART SAAT 20.00'A KADAR SÜRECEK

İmza verme süreci 27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek. Vatandaşlar kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor.

BAŞVURU ÜCRETİ NE OLACAK?

100 bin imza toplayan kişiye, istemesi durumunda başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

KESİN ADAY LİSTESİ 31 MART'TA YAYIMLANACAK

Seçmenler, YSK'nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ardından cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

100 BİN İMZA ŞARTI

Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.