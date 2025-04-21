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İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim

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DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan, Öcalan'la görüşmek için İmralı Adası'na doğru yola çıktı. Buldan'a yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder'in yerine Öcalan'ın avukatlarından Faik Özgür Erol eşlik ediyor.

Dem Parti İmralı Heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşecek. Açıklama Dem Parti'den geldi. Partiden yapılan açıklamada, heyetin İmralı'daki terör örgütü elebaşı Öcalan'la görüşmek için adaya doğru yola çıktığı bildirildi.

ÖNDER'İN YERİNE ÖCALAN'IN AVUKATI

İmralı ziyareti için Pervin Buldan'a yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder'in yerine Öcalan'ın avukatlarından Faik Özgür Erol eşlik ediyor.

BUGÜNE KADAR YAPILAN GÖRÜŞMELER

Dem Parti İmralı Heyeti, 28 Aralık 2024, 22 Ocak ve 27 Şubat'ta bugüne kadar 3 defa İmralı'ya gitti. İlk iki görüşmede Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer almıştı Üçüncü görüşmede, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol ile Ahmet Türk yer almıştı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER YOĞUN BAKIMDA

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder 15 Nisan akşamında evinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Aort damarı değişimi nedeni ile 12 saatlik ameliyatın ardından makine desteği ile yoğun bakıma kaldırılan Önder 6 gündür uyutuluyor. Dün Önder'in ağabeyi tarafından yapılan açıklamada kalbinin sağ tarafında da kasılmaların başladığı bunun da iyiye işaret olduğu aktarıldı.

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İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

hadi hayırlısı diyelim, barış gelecek savaş bitecek, artık bıyık kurt köpek simgeleri tarihe karışacak, halkların özgürlüğü ve mutluluğu yeşerecektir..

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Haber YorumlarıDağıstan:

Oyalıyorlar, ziyaret bol olmuş , ne fayda. Eskiye dönülecek yine

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Haber YorumlarıAnastanaupulos :

Köpek simgesi varmıki? Kurt simgesi niye zorunuza gidiyor. Sizde bir simge bulun kendinize.

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Ne kadar cahil insan var ya bu ülkede..Savas bitecek barış gelecekmiş.Kimle savaş anlamadım?Savaşlar barışlar ülkeler devletler arası olur.Bir hain varsa,ülkeyi ihanet eden varsa kafasına sıkılmaz mı?Bizde Ata nın meclisinde konuşsun,umut hakkı doğsun diyorlar sözde vatansever ve sözde bazı ülküci geçinenler..Pes yaa..

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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

İmralı'daki ile 15 günde bir konuşulu5nca ne oluyor? Ne değişiyor?

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