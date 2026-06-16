Haberler

İmralı Heyeti'nden "Çerçeve Yasa" Açıklaması: TBMM Kapanmadan Önce Çıkarılması Gerekiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen İmralı Heyeti, çerçeve yasanın Meclis tatile girmeden çıkarılması gerektiğini belirtti. Kurtulmuş'un da aynı yaklaşımı paylaştığı ve çabalarını sürdüreceği ifade edildi.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen İmralı Heyeti, görüşmede, çerçeve yasada gelinen aşamanın ana gündem maddesi olarak ele alındığını bildirdi. Çerçeve yasanın Meclis tatile girmeden çıkarılmasına yönelik beklentilerini aktaran heyet, Kurtulmuş'un da aynı yaklaşıma sahip olduğunu belirterek, bu konudaki çabalarının sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.

DEM Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ın görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İmralı Heyeti'nin "Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nde özellikle yasal adımlarla ilgili gelişmeleri görüşmek üzere" TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geldikleri belirtildi.

Görüşmenin ana gündeminin "çerçeve yasa" ve gelinen aşama olduğu kaydedilen açıklamada, "Görüşmemizde, süreç için büyük önem arz eden çerçeve yasanın TBMM kapanmadan önce çıkarılması gerektiği konusundaki görüşlerimizi, bu yöndeki beklentileri ve gerekçelerimizi ifade ettik" denildi.

TBMM Başkanı'nın da çerçeve yasanın Meclis kapanmadan çıkması gerektiği konusunda aynı yaklaşıma sahip olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu konuda çabalarının sonuna kadar devam edeceğini ifade etti. Çerçeve yasanın çıkarılmasıyla ilgili olarak somut adımların hızla atılması gerektiği konusundaki fikir birliğinin ve TBMM'nin bu konuda oynayacağı rolün teyit edilmesinin önemli olduğunun altını bir kez daha çizmek isteriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

El hareketi olay olan hakem hakkında karar çıktı

El hareketi olay olan hakem hakkında karar

Pazarlıklar bitiyor! Aziz Yıldırım rekor transferi İstanbul'a indirecek

120 yıllık kulüp tarihinin en pahalı transferini İstanbul'a getiriyor

Türkiye'de bir ilk: 'Dairesel köy' sıra dışı mimarisiyle dikkat çekiyor

Türkiye'de bir ilk! Özelliğini duyan bu köyü görmeye gidiyor
67 yıllık evliydiler, 11 çocukları oldu! 6 saat arayla kavuştular

67 yıllık evliydiler, 11 çocukları oldu! 6 saat arayla kavuştular
FIFA, Muslera için yapılan başvuruyu reddetti

Tarihe geçtiği maçta hayatının şokunu yaşadı
Eski Teğmen Serhat Gündar Dünya ikincisi oldu: 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dediği için TSK'dan ihraç edilmişti

TSK'dan ihraç edilen teğmen dünya ikincisi oldu
Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu

Belediye başkanının oğluyla aşk yaşıyor! Paylaşımı olay oldu